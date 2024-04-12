Николай Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Стефанович

Место рождения

Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
04.11.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.11.1894 Чермы Михаил Чермы мать крестьянская дочь Варвара Филипповна Устинова Татьянкина крестьянин Николай Стефанович Чермы крестьянская дочь Феодосия Тимофеевна https:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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