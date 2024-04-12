Николай Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.
Восприемник
04.11.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.11.1894 Чермы Михаил Чермы мать крестьянская дочь Варвара Филипповна Устинова Татьянкина крестьянин Николай Стефанович Чермы крестьянская дочь Феодосия Тимофеевна https:... Показать все
Смерть
Неизвестно