Хлынков Пётр Захаров 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Хлынков Пётр Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Захар Петров1808 г.р.
Мать
Марья Семёнова1808 г.р.
Дети
(Хлынкова) Агафья Петрова09.03.1868 г.р.
(Хлынкова) Наталья Петрова1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Захар Петров

Мать: Марья Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

22

Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: (Хлынкова) Агафья Петрова

Мать ребёнка: Хлынкова (Спирина) Акулина Кузьмина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Хлынкова) Наталья Петрова

Мать ребёнка: Хлынкова (Спирина) Акулина Кузьмина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.08.1877

Сын: Хлынков Пётр Петров

Мать ребёнка: Хлынкова (Спирина) Акулина Кузьмина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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