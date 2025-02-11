Хлынков Пётр Захаров
мужской, родился 1840, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЗахар Петров1808 г.р.
МатьМарья Семёнова1808 г.р.
Дети
(Хлынкова) Агафья Петрова09.03.1868 г.р.
(Хлынкова) Наталья Петрова1871 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Захар Петров
Мать: Марья Семёнова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: (Хлынкова) Агафья Петрова
Мать ребёнка: Хлынкова (Спирина) Акулина Кузьмина
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Хлынкова) Наталья Петрова
Мать ребёнка: Хлынкова (Спирина) Акулина Кузьмина
Рождение ребёнка
17.08.1877
Сын: Хлынков Пётр Петров
Мать ребёнка: Хлынкова (Спирина) Акулина Кузьмина
Смерть
Неизвестно