Усольцев Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Дочь: Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Усольцева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Усольцева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно