Макшанцева (Кислицына) Валентина
Место рожденияЧебоксары
Дата рождения1918
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макшанцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макшанцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.05.1946
Сын: Макшанцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Макшанцев Иван Петрович
Смерть
1987