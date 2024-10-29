Макшанцева (Кислицына) Валентина 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макшанцева (Кислицына) Валентина

Место рождения

Чебоксары

Дата рождения

1918

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макшанцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макшанцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макшанцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.05.1946

Сын: Макшанцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Макшанцев Иван Петрович

Смерть
1987

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