Смирнов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1922
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922
Отец: Смирнов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1945
Сын: Смирнов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Шалаевская Анна Феодосьевна
Рождение ребёнка
10.02.1953
Сын: Смирнов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шалаевская Анна Феодосьевна
Смерть
1988