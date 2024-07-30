Смирнов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Василий Григорьевич

Смирнов Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

26.08.1922

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922

Отец: Смирнов Григорий

Мать: не указана

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалаевская Анна Феодосьевна

Рождение ребёнка
01.12.1945

Сын: Смирнов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Шалаевская Анна Феодосьевна

Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1953

Сын: Смирнов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шалаевская Анна Феодосьевна

Миньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.