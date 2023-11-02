Сазонова (Баженова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911
Отец: Баженов Иван
Мать: Баженова Мария ?
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарахов Сергей ?
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Гарахов Сергей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрелкова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно