Сазонова (Баженова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Баженова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911

Отец: Баженов Иван

Мать: Баженова Мария ?

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарахов Сергей ?

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Гарахов Сергей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрелкова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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