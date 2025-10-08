Руднева (Грачёва) Зинаида Александровна
женский, родилась 1897 ст., Москва, город федерального значения Москва
умерла 27.03.1973, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Руднев Пётр Алексеевич26.06.1891 ст. г.р.
Дети
Руднев Пётр Петрович25.06.1915 ст. г.р.
(Руднева) Александра Петровна20.05.1917 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1914 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1915 ст.
Сын: Руднев Пётр Петрович
Отец ребёнка: Руднев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
20.05.1917
Дочь: (Руднева) Александра Петровна
Отец ребёнка: Руднев Пётр Алексеевич
Смерть
27.03.1973
23.02.1897 - по данным на памятнике 31.01.1897 родилась Зиновия у Александра Евфимиева Грачева https://yandex.ru/archive/catalog/edddf76f-6ede-45a9-8985-2ef8a4a56087/240?center=1181+1252 Судя по восприемнице дочери Александры (мать Зиновии-Зинаиды?), это она и есть https://yandex.ru/archive/catalog/ab40a911-c8b7-4fee-a6b6-8b42ae192738/590?center=3054+2765