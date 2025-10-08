Руднева (Грачёва) Зинаида Александровна 1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Руднева (Грачёва) Зинаида Александровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1897 ст., Москва, город федерального значения Москва

умерла 27.03.1973, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Руднев Пётр Алексеевич26.06.1891 ст. г.р.
Дети
Руднев Пётр Петрович25.06.1915 ст. г.р.
(Руднева) Александра Петровна20.05.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

23.02.1897 - по данным на памятнике 31.01.1897 родилась Зиновия у Александра Евфимиева Грачева https://yandex.ru/archive/catalog/edddf76f-6ede-45a9-8985-2ef8a4a56087/240?center=1181+1252 Судя по восприемнице дочери Александры (мать Зиновии-Зинаиды?), это она и есть https://yandex.ru/archive/catalog/ab40a911-c8b7-4fee-a6b6-8b42ae192738/590?center=3054+2765

Бракосочетание
30.05.1914 ст.

Муж: Руднев Пётр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/4ad42bd8-e741-42ad-835a-d330c3aabf39/73?center=1213+3283

Рождение ребёнка
25.06.1915 ст.

Сын: Руднев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Руднев Пётр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/bfd4bd38-7fd2-454d-a91c-86002c1cba51/384?center=1153+3251

Рождение ребёнка
20.05.1917

Дочь: (Руднева) Александра Петровна

Отец ребёнка: Руднев Пётр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/ab40a911-c8b7-4fee-a6b6-8b42ae192738/590?center=1369+2699

Смерть
27.03.1973
Москва, город федерального значения Москва

По данным на памятнике

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