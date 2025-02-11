Давыдов Иван
мужской, родился 1930
умер 11.03.1990, Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Супруги
Дети
Давыдов Александр Иванович1951 г.р.
(Давыдова) Елена Ивановна1961 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Давыдов Александр Иванович
Мать ребёнка: Давыдова (Икомасова) Евгения Георгиевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: (Давыдова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Давыдова (Икомасова) Евгения Георгиевна
Смерть
11.03.1990