Давыдов Иван 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1930

умер 11.03.1990, Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Супруги
Давыдова (Икомасова) Евгения Георгиевна1930 г.р.
Дети
Давыдов Александр Иванович1951 г.р.
(Давыдова) Елена Ивановна1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Икомасова) Евгения Георгиевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Давыдов Александр Иванович

Мать ребёнка: Давыдова (Икомасова) Евгения Георгиевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1961

Дочь: (Давыдова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова (Икомасова) Евгения Георгиевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Смерть
11.03.1990
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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