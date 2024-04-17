Субботин Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1909
Дочь: Субботина Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.03.1911
Сын: Субботин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
19.12.1912
Сын: Субботин Николай Федорович
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
04.01.1915
Мать ребёнка: Субботина Акилина Ионовна
Смерть
Неизвестно