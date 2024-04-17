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Субботин Федор Андреевич

Место рождения

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Субботин Андрей Федорович

Мать: Субботина Акилина Ионовна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Федор Федорович

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Евдокия Павловна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1909

Дочь: Субботина Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1911

Сын: Субботин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1912

Сын: Субботин Николай Федорович

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Павловна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1915

Сын: Субботин Иван Федорович

Мать ребёнка: Субботина Акилина Ионовна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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