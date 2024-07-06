Ханин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ханин Егор
Мать: Ханина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханин Аким
Мать ребёнка: Ханина Пелагея
Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ханина) Наталия
Мать ребёнка: Ханина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парамонова (Ханина) Анастасия
Мать ребёнка: Ханина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханин Яков
Мать ребёнка: Ханина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханина Пелагея
Смерть
Неизвестно