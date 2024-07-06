Ханин Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХанин Петр

Ханин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ханин Егор

Мать: Ханина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханин Аким

Мать ребёнка: Ханина Пелагея

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ханина) Наталия

Мать ребёнка: Ханина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парамонова (Ханина) Анастасия

Мать ребёнка: Ханина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханин Яков

Мать ребёнка: Ханина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханина Пелагея

Смерть
Неизвестно

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