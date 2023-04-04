Самойлов Севастьян Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Севастьян Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Самойлов Спиридон Севастьянович

Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Филатова (Самойлова) Евдокия Севастьяновна

Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна

Рождение ребёнка
До 1847

Сын: Самойлов Алексей Севастьянович

Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Самойлов Антон

Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна

Рождение ребёнка
10.03.1856

Дочь: (Самойлова) Дарья Севастьяновна

Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Самойлов Кондрат Севастьянович

Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна

Смерть
Неизвестно

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