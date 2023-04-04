Самойлов Севастьян Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Самойлов Спиридон Севастьянович
Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Филатова (Самойлова) Евдокия Севастьяновна
Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна
Рождение ребёнка
До 1847
Сын: Самойлов Алексей Севастьянович
Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Самойлов Антон
Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна
Рождение ребёнка
10.03.1856
Дочь: (Самойлова) Дарья Севастьяновна
Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Самойлов Кондрат Севастьянович
Мать ребёнка: Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна
Смерть
Неизвестно