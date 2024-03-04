Филякин Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.
Мать ребёнка: Филякина (Пронина) Акулина Кирилловна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Мать ребёнка: Филякина (Пронина) Акулина Кирилловна
Смерть
Неизвестно