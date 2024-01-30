Жуков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1928
Дочь: Осетрова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Жукова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Александр
Мать ребёнка: Жукова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Нина
Мать ребёнка: Жукова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Варвара
Смерть
10.10.1944
Причина смерти: На войне