Жуков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1928

Дочь: Осетрова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Жукова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Александр

Мать ребёнка: Жукова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Нина

Мать ребёнка: Жукова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Варвара

Смерть
10.10.1944
Причина смерти: На войне
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