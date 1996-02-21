Бровко Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1964
Дата смерти21.02.1996
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1964
Отец: Бровко Иван
Рождение ребёнка
04.08.1979
Дочь: Зимацкая Бровко Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Бровко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бровко Татьяна Ивановна
Смерть
21.02.1996