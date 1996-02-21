Бровко Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровко Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1964

Дата смерти

21.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1964

Отец: Бровко Иван

Мать: Бровко Наталия Константиновна

Рождение ребёнка
04.08.1979

Дочь: Зимацкая Бровко Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Бровко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровко Татьяна Ивановна

Смерть
21.02.1996
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