Воронин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1982
Дочь: Воронина Оксана Петровна
Мать ребёнка: Воронина (Толкачёва) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.02.1985
Дочь: Магерамова Алла Петровна
Мать ребёнка: Воронина (Толкачёва) Татьяна Сергеевна