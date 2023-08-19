Воронин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Толкачёва) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
16.07.1982

Дочь: Воронина Оксана Петровна

Мать ребёнка: Воронина (Толкачёва) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.02.1985

Дочь: Магерамова Алла Петровна

Мать ребёнка: Воронина (Толкачёва) Татьяна Сергеевна

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