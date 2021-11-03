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Овчинников Кирилл Сергеевич

Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: Овчинников Сергей Филиппович

Мать: Овчинникова Аксинья

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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