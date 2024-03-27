Досаев Саляхетдин
Место рожденияд.Камкино Княгининский уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Досаев Насибулла Саляхович
Мать ребёнка: ?
д.Камкино Княгининский уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно