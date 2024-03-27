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Досаев Саляхетдин

Место рождения

д.Камкино Княгининский уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Камкино Княгининский уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Досаев Насибулла Саляхович

Мать ребёнка: ?

д.Камкино Княгининский уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досаев Юсиф Саляхович

Мать ребёнка: ?

д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досаев Жамаль Саляхович

Мать ребёнка: ?

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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