Марфа Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.

Отец: Тарас Андреев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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