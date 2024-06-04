Останин Калина (Калинка) Никифоров
Место рождениядер. что был поч. Романовской, а Тиханка Исакова тоже, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1638
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638
Отец: Якимов (Останин) Никифор (Микифорко) Остафьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646