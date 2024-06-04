Останин Калина (Калинка) Никифоров

Место рождения дер. что был поч. Романовской, а Тиханка Исакова тоже, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения Около 1638

Дата смерти После 1646