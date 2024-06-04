Останин Калина (Калинка) Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Калина (Калинка) Никифоров

Место рождения

дер. что был поч. Романовской, а Тиханка Исакова тоже, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1638

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638

Отец: Якимов (Останин) Никифор (Микифорко) Остафьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646

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