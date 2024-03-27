Хисамутдинова (Богданова) Латыфа Галимуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинова (Богданова) Латыфа Галимуловна

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

18.02.1934

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Муж

1879 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Богданов Галимулла Идиятуллович

Мать: Богданов (Богданова (Мухаметьянова)) Фатима Мухаметьянова

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Манаева (Хисамутдинова) Ркыя Гатиятуловна

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла?

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла?

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла?

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.02.1934
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла?

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно

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