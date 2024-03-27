Хисамутдинова (Богданова) Латыфа Галимуловна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти18.02.1934
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Богданов Галимулла Идиятуллович
Мать: Богданов (Богданова (Мухаметьянова)) Фатима Мухаметьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Манаева (Хисамутдинова) Ркыя Гатиятуловна
Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла?
Рождение ребёнка
05.01.1929
Рождение ребёнка
1932
Смерть
18.02.1934
Рождение ребёнка
1935
Похороны
Неизвестно