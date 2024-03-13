Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Петровна

Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1890

Дочь: Клопова Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Клопов Семен

Рождение ребёнка
1892

Сын: Клопов Севастьян

Отец ребёнка: Клопов Семен

Рождение ребёнка
1894

Сын: Клопов Федот

Отец ребёнка: Клопов Семен

с. Таежиха
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close