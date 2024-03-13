Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Рождение ребёнка
10.12.1890
Дочь: Клопова Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Клопов Семен
Рождение ребёнка
1892
Сын: Клопов Севастьян
Отец ребёнка: Клопов Семен
Рождение ребёнка
1894
Сын: Клопов Федот
Отец ребёнка: Клопов Семен
с. Таежиха
Смерть
Неизвестно