(Бредихина) Олимпиада Сафроновна
женский, родилась 23.07.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецБредихин Сафрон Максимович07.03.1825 ст. г.р.
МатьБредихина (Черешнева) Домна ПавловнаОколо 1827 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
24.07.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858