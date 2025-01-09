(Бредихина) Олимпиада Сафроновна 23.07.1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Бредихина) Олимпиада Сафроновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 23.07.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Бредихин Сафрон Максимович07.03.1825 ст. г.р.
Мать
Бредихина (Черешнева) Домна ПавловнаОколо 1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1855 ст.

Отец: Бредихин Сафрон Максимович

Мать: Бредихина (Черешнева) Домна Павловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
24.07.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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