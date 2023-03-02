Самко Архип
мужской, родился До 1891
умер Неизвестно
Супруги
Самко (Самко) ТатьянаДо 1891 г.р.
Дети
(Самко) Агриппина АрхиповнаДо 1911 г.р.
Самко Антон АрхиповичДо 1911 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1910
Жена: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Мария Архиповна
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Галина Архиповна
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Галина Архиповна
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Агриппина Архиповна
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Марфа Архиповна
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Нина Архиповна
Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна
Смерть
Неизвестно