Самко Архип До 1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Самко Архип

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился До 1891

умер Неизвестно

Супруги
Самко (Самко) ТатьянаДо 1891 г.р.
Дети
(Самко) Агриппина АрхиповнаДо 1911 г.р.
Самко Антон АрхиповичДо 1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1910

Жена: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Мария Архиповна

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Галина Архиповна

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Сын: Самко Трофим Архипович

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Сын: Самко Антон Архипович

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Галина Архиповна

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Агриппина Архиповна

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Марфа Архиповна

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Сын: Самко Василий Архипович

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Нина Архиповна

Мать ребёнка: Самко (Самко) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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