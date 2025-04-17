(Жабина) Пераскева Стефановна
женский, родилась 07.10.1890 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 15.09.1901 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецЖабин Стефан Никитович26.03.1866 ст. г.р.
МатьЖабина (Косых) Матрена Ивановна Федоровна29.10.1863 ст. г.р.
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Рождение
07.10.1890 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
15.09.1901 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/147