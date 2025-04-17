(Жабина) Пераскева Стефановна 07.10.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Жабина) Пераскева Стефановна

Автор
АВ
Веприков А.

женский, родилась 07.10.1890 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 15.09.1901 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Жабин Стефан Никитович26.03.1866 ст. г.р.
Мать
Жабина (Косых) Матрена Ивановна Федоровна29.10.1863 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1890 ст.

Отец: Жабин Стефан Никитович

Мать: Жабина (Косых) Матрена Ивановна Федоровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/147

Смерть
15.09.1901 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/155

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