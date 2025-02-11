Дашкевич Николай Павлович 25.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Дашкевич Николай Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.05.1925, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 15.04.1985, Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Отец
Дашкевич ПавелНеизвестно г.р.
Супруги
Дашкевич (Звягинцева) Анна22.12.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925

Отец: Дашкевич Павел

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Развод
Неизвестно

Жена: Дашкевич (Звягинцева) Анна

Бракосочетание
06.05.1951

Жена: Дашкевич (Звягинцева) Анна

Уржум, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
24.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дашкевич (Звягинцева) Анна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Смерть
15.04.1985
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

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