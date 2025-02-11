Дашкевич Николай Павлович
мужской, родился 25.05.1925, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 15.04.1985, Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
ОтецДашкевич ПавелНеизвестно г.р.
Супруги
Дашкевич (Звягинцева) Анна22.12.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925
Отец: Дашкевич Павел
Мать: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1951
Уржум, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дашкевич (Звягинцева) Анна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
15.04.1985
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область