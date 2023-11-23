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Измайлов Владимир Константинов

Место рождения

Российская Империя, Ярославская губерния, Ростовский уезд, село Марково

Дата рождения

07.12.1859

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1859

Отец: Измайлов Константин Владимиров

Мать: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
окончил уездное духовное училище, служил у станового пристава 2-го участка Ростовского уезда, впоследствии служил в Ростовской земской упр
Смерть
Около 1920

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