Измайлов Владимир Константинов
Место рожденияРоссийская Империя, Ярославская губерния, Ростовский уезд, село Марково
Дата рождения07.12.1859
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1859
Работа или профессия
Неизвестно
окончил уездное духовное училище, служил у станового пристава 2-го участка Ростовского уезда, впоследствии служил в Ростовской земской упр
Смерть
Около 1920