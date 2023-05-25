Попов Иван Дмитриевич
Место рожденияКурская область
Дата рождения1947
Дата смерти25.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область
с Ястребовка Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1978
Сын: Попов Роман
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.05.2023