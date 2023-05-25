Попов Иван Дмитриевич 1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Иван Дмитриевич

Место рождения

Курская область

Дата рождения

1947

Дата смерти

25.05.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область
с Ястребовка Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1978

Сын: Попов Роман

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
25.05.2023

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