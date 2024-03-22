Хисматуллин Рахматулла "Кортәтәй" Хиссматуллович
Место рождения
Дата рождения11.10.1871
Дата смерти17.03.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1871
Отец: Хисматулла
Рождение ребёнка
Около 15.05.1901
Сын: Рахматуллин Халиулла "Абзатай"
Мать ребёнка: Хисматуллина Мадхиямал &amp;amp;quot;Кортәнәй&amp;amp;quot; Мухамадьяновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Рахматуллина Гильмикамал "Муләтәй" Рахматулловна
Мать ребёнка: Хисматуллина Мадхиямал &amp;amp;quot;Кортәнәй&amp;amp;quot; Мухамадьяновна
Рождение ребёнка
15.08.1917
Сын: Рахматуллин Адият Рахматуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина Мадхиямал &amp;amp;quot;Кортәнәй&amp;amp;quot; Мухамадьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1953