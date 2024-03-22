Хисматуллин Рахматулла "Кортәтәй" Хиссматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматуллин Рахматулла "Кортәтәй" Хиссматуллович

Хисматуллин Рахматулла "Кортәтәй" Хиссматуллович

Место рождения

Базитамак, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.10.1871

Дата смерти

17.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1871

Отец: Хисматулла

Мать: не указана

Базитамак, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 15.05.1901

Сын: Рахматуллин Халиулла "Абзатай"

Мать ребёнка: Хисматуллина Мадхиямал &amp;amp;amp;quot;Кортәнәй&amp;amp;amp;quot; Мухамадьяновна

Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Рахматуллина Гильмикамал "Муләтәй" Рахматулловна

Мать ребёнка: Хисматуллина Мадхиямал &amp;amp;amp;quot;Кортәнәй&amp;amp;amp;quot; Мухамадьяновна

Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1917

Сын: Рахматуллин Адият Рахматуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина Мадхиямал &amp;amp;amp;quot;Кортәнәй&amp;amp;amp;quot; Мухамадьяновна

Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Галимзян Рахматуллинович

Мать ребёнка: Хисматуллина Мадхиямал &amp;amp;amp;quot;Кортәнәй&amp;amp;amp;quot; Мухамадьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина Мадхиямал &amp;amp;amp;quot;Кортәнәй&amp;amp;amp;quot; Мухамадьяновна

Смерть
17.03.1953
Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close