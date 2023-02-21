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Заостровский Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Заостровский Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1803

Жена: Заостровская Акилина Лукинична

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Заостровский Василий Степанович

Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Заостровский Иван Степанович

Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Заостровский Яков Степанович

Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Заостровская Александра Степановна

Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Заостровский Герман Степанович

Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Заостровская Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична

Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Священник Георгиевской Илезской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно
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