Заостровский Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Заостровский Федор
Бракосочетание
Около 1803
Рождение ребёнка
1804
Сын: Заостровский Василий Степанович
Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична
Рождение ребёнка
1805
Сын: Заостровский Иван Степанович
Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична
Рождение ребёнка
1806
Сын: Заостровский Яков Степанович
Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Заостровская Александра Степановна
Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична
Рождение ребёнка
1813
Сын: Заостровский Герман Степанович
Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Заостровская Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Заостровская Акилина Лукинична
Работа или профессия
1816
Священник Георгиевской Илезской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно