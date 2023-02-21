Турбин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смерти09.02.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1812
Дочь: Турбина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна
Рождение
Вычислено 1871
Отец: Турбин Василий
Рождение ребёнка
18.06.1897
Дочь: Турбина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
03.11.1909
Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Турбина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
01.10.1988
Дочь: Турбина Харитина Алексеевна
Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турбина Ксения Гордеевна
Смерть
09.02.1920
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