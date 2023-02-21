Турбин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

09.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1812

Дочь: Турбина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна

Рождение
Вычислено 1871

Отец: Турбин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1897

Дочь: Турбина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна

Рождение ребёнка
03.11.1909

Сын: Турбин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна

Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Турбина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна

Рождение ребёнка
01.10.1988

Дочь: Турбина Харитина Алексеевна

Мать ребёнка: Турбина Ксения Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турбина Ксения Гордеевна

Смерть
09.02.1920
108056541 стр 92 из140 Мещанин Алексей Васильевич Турбин 48 лет от чахотки
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