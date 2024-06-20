Варцева Ксения ( Аксинья) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Полионов Борис Тимофеевич
Отец ребёнка: Полионов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полионов (Аников) Тимофей Петрович
Смерть
1985