Варцева Ксения ( Аксинья) Григорьевна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВарцева Ксения ( Аксинья) Григорьевна

Варцева Ксения ( Аксинья) Григорьевна

Место рождения

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полионов Тимофей Петрович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Полионов Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Полионов Тимофей Петрович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полионов (Аников) Тимофей Петрович

Смерть
1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.