Богданчиков Гавриил Гаврилович
Место рожденияОрловская обл, Орловский район, Лошаковский с/с
Дата рождения1914
Дата смерти26.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Орловская обл, Орловский район, Лошаковский с/с
Рождение ребёнка
09.09.1936
Сын: Богданчиков Виктор Гаврилович
Мать ребёнка: Богданчикова Антонина Александровна
Никуличи, Орловский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
С 1943 по 26.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1943
БССР, Гомельская обл., Светиловский р-н, д. Речки, родств.(могила № 16)