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Богданчиков Гавриил Гаврилович

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Место рождения

Орловская обл, Орловский район, Лошаковский с/с

Дата рождения

1914

Дата смерти

26.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: Богданчикова Матрёна Михайловна

Орловская обл, Орловский район, Лошаковский с/с
Рождение ребёнка
09.09.1936

Сын: Богданчиков Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Богданчикова Антонина Александровна

Никуличи, Орловский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
С 1943 по 26.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданчикова Антонина Александровна

Смерть
26.11.1943
БССР, Гомельская обл., Светиловский р-н, д. Речки, родств.(могила № 16)
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