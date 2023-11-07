Василенко Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1992
Рождение ребёнка
13.07.2012
Сын: Василенко Давид Романович
Мать ребёнка: Василенко Кристина Игоревна
Рождение ребёнка
22.03.2019
Дочь: Василенко Кира Романовна
Мать ребёнка: Василенко Кристина Игоревна
Рождение ребёнка
22.03.2019
Мать ребёнка: Василенко Кристина Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно