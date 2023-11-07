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Василенко Роман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1992

Отец: Василенко Николай Александрович

Мать: Василенко Галина Станиславовна

Рождение ребёнка
13.07.2012

Сын: Василенко Давид Романович

Мать ребёнка: Василенко Кристина Игоревна

Рождение ребёнка
22.03.2019

Дочь: Василенко Кира Романовна

Мать ребёнка: Василенко Кристина Игоревна

Рождение ребёнка
22.03.2019

Сын: Василенко Глеб Романович

Мать ребёнка: Василенко Кристина Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Кристина Игоревна

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