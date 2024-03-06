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Семенов Станислав Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1941

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1941

Отец: Семенов Дмитрий

Мать: Семенова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Кленчева) Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
27.05.1972

Дочь: Семенова Татьяна Станиславовна

Мать ребёнка: Семенова (Кленчева) Людмила Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1975

Сын: Семенов Сергей Станиславович

Мать ребёнка: Семенова (Кленчева) Людмила Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2000

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