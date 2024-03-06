Семенов Станислав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1941
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1941
Отец: Семенов Дмитрий
Мать: Семенова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1972
Дочь: Семенова Татьяна Станиславовна
Мать ребёнка: Семенова (Кленчева) Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
04.02.1975
Сын: Семенов Сергей Станиславович
Мать ребёнка: Семенова (Кленчева) Людмила Алексеевна
Смерть
2000