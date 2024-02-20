Мхчян Карен Павлович
Место рожденияг. Батуми
Дата рождения01.01.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.2003
Дочь: (Мхчян) Элеонора Кареновна
Мать ребёнка: Александрова (Александрова) Виктория Сергеевна
Рождение ребёнка
31.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова (Александрова) Виктория Сергеевна
Бракосочетание
07.04.2018