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Мхчян Карен Павлович

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Место рождения

г. Батуми

Дата рождения

01.01.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Александрова (Александрова) Виктория Сергеевна

Рождение ребёнка
09.12.2003

Дочь: (Мхчян) Элеонора Кареновна

Мать ребёнка: Александрова (Александрова) Виктория Сергеевна

Рождение ребёнка
31.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова (Александрова) Виктория Сергеевна

Бракосочетание
07.04.2018

Жена: Александрова (Александрова) Виктория Сергеевна

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