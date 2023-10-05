Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1825

Муж: Яков Власович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Власович

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1834 и 1858
Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Власович

Дор, Шуйский район, Северный край

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