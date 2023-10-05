Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1825
Муж: Яков Власович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Власович
Смерть
Между 1834 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Власович