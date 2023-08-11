Цветков Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1973
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1973
Отец: Цветков Анатолий Владимирович
Мать: Цветкова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елхова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Юрьевна