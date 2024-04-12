Болдырев Трофим Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Трофим Никитич

Место рождения

Ямская, Курский уезд, Курская губерния

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
27.01.1906 ст.

Жена: Болдырева Мария Яковлевна

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Поручители По жениху: Крестьяне сл. Ямской Фёдор Семёнович Старосельцев и Дмитрий Фёдорович Старосельцев По невесте: Крестьяне сл. Ямской Георгий Тихонович Карачевцев и Василий Яковлевич Копытов
Смерть
Неизвестно
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