Болдырев Трофим Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Бракосочетание
27.01.1906 ст.
Поручители По жениху: Крестьяне сл. Ямской Фёдор Семёнович Старосельцев и Дмитрий Фёдорович Старосельцев По невесте: Крестьяне сл. Ямской Георгий Тихонович Карачевцев и Василий Яковлевич Копытов
Смерть
Неизвестно