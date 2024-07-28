Кумышева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумышева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумышев Николай Евстафьевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Кумышева) Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Кумышев Николай Евстафьевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кумышев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Кумышев Николай Евстафьевич

Смерть
Неизвестно

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