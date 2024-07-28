Кумышева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Кумышева) Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Кумышев Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кумышев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Кумышев Николай Евстафьевич
Смерть
Неизвестно