Уваров Арсений Федорович
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: Уваров Фёдор Филатович
Мать: Уварова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Агафья Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уварова Марфа Ананьевна
Рождение ребёнка
1863 ст.
Мать ребёнка: Уварова Марфа Ананьевна
Смерть
Неизвестно