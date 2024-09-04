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Уваров Арсений Федорович

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: Уваров Фёдор Филатович

Мать: Уварова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Агафья Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Марфа Ананьевна

Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Уваров Федор Арсеньевич

Мать ребёнка: Уварова Марфа Ананьевна

Смерть
Неизвестно

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