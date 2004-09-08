Микрюков Захар Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микрюков Захар Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2004

Отец: не указан

Мать: Микрюкова Ольга Петровна

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