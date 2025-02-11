Шевырев Алексей Фёдоров
мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецШевырев Фёдор Трофимов1799 г.р.
МатьШевырева Матрёна Иванова1806 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Шевырев Данила Алексеев1848 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шевырев Фёдор Трофимов
Мать: Шевырева Матрёна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно