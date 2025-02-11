Шевырев Алексей Фёдоров 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Шевырев Алексей Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Шевырев Фёдор Трофимов1799 г.р.
Мать
Шевырева Матрёна Иванова1806 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Шевырев Данила Алексеев1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шевырев Фёдор Трофимов

Мать: Шевырева Матрёна Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шевырев Данила Алексеев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

124 Семья

Смерть
Неизвестно

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