Андреан Афанасьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Афанасий Васильев (Ич)
Мать: Прасковья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1794