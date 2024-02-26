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Андреан Афанасьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Афанасий Васильев (Ич)

Мать: Прасковья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1794

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