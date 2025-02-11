Мокина Марья Филипова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Мокина Марья Филипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Мокин Иван Петров1820 г.р.
Дети
(Мокина) Анастасия Иванова1840 г.р.
(Мокина) Елизавета Иванова1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокин Иван Петров

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мокина) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Мокин Иван Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Мокина) Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Мокин Иван Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мокин Трофим Иванов

Отец ребёнка: Мокин Иван Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мокин Василий Иванов

Отец ребёнка: Мокин Иван Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Мокина) Анисья Иванова

Отец ребёнка: Мокин Иван Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

145 Семья

Смерть
Неизвестно

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