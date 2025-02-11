Мокина Марья Филипова
женский, родилась 1823, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Мокин Иван Петров1820 г.р.
Дети
(Мокина) Анастасия Иванова1840 г.р.
(Мокина) Елизавета Иванова1842 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокин Иван Петров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мокина) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Мокин Иван Петров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Мокина) Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Мокин Иван Петров
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мокин Трофим Иванов
Отец ребёнка: Мокин Иван Петров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мокин Василий Иванов
Отец ребёнка: Мокин Иван Петров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Мокина) Анисья Иванова
Отец ребёнка: Мокин Иван Петров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно