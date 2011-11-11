Ощепкова (Смыкова) Елена Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова (Смыкова) Елена Владиславовна

Место рождения

Слободской

Дата рождения

13.10.1961

Дата смерти

11.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1961

Отец: Смыков Владислав Дмитриевич

Мать: Смыкова (Родыгина) Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ощепков Владислав Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.1984

Дочь: Ощепкова Алиса Владиславовна

Отец ребёнка: Ощепков Владислав Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.11.1986

Дочь: Ощепкова Марина Владиславовна

Отец ребёнка: Ощепков Владислав Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.11.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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