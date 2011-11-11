Ощепкова (Смыкова) Елена Владиславовна
Место рожденияСлободской
Дата рождения13.10.1961
Дата смерти11.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1984
Дочь: Ощепкова Алиса Владиславовна
Отец ребёнка: Ощепков Владислав Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1986
Дочь: Ощепкова Марина Владиславовна
Отец ребёнка: Ощепков Владислав Михайлович
Смерть
11.11.2011