Тухтамедов Муталлип
Место рожденияд.Новоивановка Омской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тухтамедов Гафур
д.Новоивановка Омской обл.
Рождение ребёнка
01.05.1927
Сын: Тухтаметов Акиф Муталипович
Омская обл., Колосовский р-н, д. Нарыбкино
Третий ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаукия
Второй ребенок
Смерть
1942
пропал без вести