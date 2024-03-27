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Тухтамедов Муталлип

Место рождения

д.Новоивановка Омской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тухтамедов Гафур

Мать: не указана

д.Новоивановка Омской обл.
Рождение ребёнка
01.05.1927

Сын: Тухтаметов Акиф Муталипович

Мать ребёнка: не указана

Омская обл., Колосовский р-н, д. Нарыбкино
Третий ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаукия

Мать ребёнка: не указана

Второй ребенок
Смерть
1942
пропал без вести
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