Кошкина (Кошкина) Елена Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Кошкина) Елена Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1841

Сын: Кошкин Евсей Прохорович

Отец ребёнка: Кошкин Прохор Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Кошкина) Матрена Прохоровна

Отец ребёнка: Кошкин Прохор Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Кошкина) Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Кошкин Прохор Николаевич

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