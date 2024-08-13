Кошкина (Кошкина) Елена Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1841
Отец ребёнка: Кошкин Прохор Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Кошкина) Матрена Прохоровна
Отец ребёнка: Кошкин Прохор Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Кошкина) Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Кошкин Прохор Николаевич