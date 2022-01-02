Петряшев Михаил Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшев Иоанн Леонтьев
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325 Отец определен по совпадению отчества и места проживания, а также совместного присутствия на свадьбе
Место жительства
14.04.1904
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Смерть
Неизвестно