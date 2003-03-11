Варгин Геннадий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варгин Геннадий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1936

Дата смерти

11.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варгина Валентина Матвеевна

Рождение ребёнка
06.06.1966

Дочь: Орлова Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Варгина Валентина Матвеевна

Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Смерть
11.03.2003

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