Варгин Геннадий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1936
Дата смерти11.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1966
Дочь: Орлова Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Варгина Валентина Матвеевна
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Смерть
11.03.2003