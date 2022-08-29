Четверников Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверников Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина (Четверникова) Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Кучма (Кравченко) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучма (Кравченко) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучма (Кравченко) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучма (Кравченко) Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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